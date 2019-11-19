Экономика
ТагилСити.руВ России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Целью законодательной инициативы является борьба с нелегальной табачной продукцией. Документ вводит порядок исчисления единой минимальной цены. Ее будут рассчитывать по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и НДС.
Читать в источнике
Оценить340
с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента.Коммерсантъ19 ноября в 16:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газета19 ноября в 09:28
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену
Российская газета19 ноября в 10:52
Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД
Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:59, Вашингтон
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Кино
Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете
С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.
Экономика
Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию
О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Армия и оружие
Foreign Policy (США): в войнах будущего американским военным негде будет укрыться (Foreign Policy)
Во время недавних войн в Афганистане, Ираке, Ливии и Сербии, например, американские военные пользовались безопасными базами и сетями тылового обеспечения, которые простираются от территории США до вражеских границ.
Происшествия
Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы
Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Политика
МИД Боливии выказал Мексике протест из-за действий Моралеса
"Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - написано в обращении.
Шоу-бизнес
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Игры
Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем
Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Экономика
Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых
"Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года", — пишет "Коммерсант".
Теннис
Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Транспорт
Путин принял участие в открытии движения по МЦД
Президент России Владимир Путин совершил поездку по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) в первый день его работы.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Происшествия
В сахалинском селе умерла четырехмесячная девочка
В селе Красногорск Томаринского района Сахалинской области молодая мать утром обнаружила мертвой свою четырехмесячную дочь, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.