с чего всё началось

Целью законодательной инициативы является борьба с нелегальной табачной продукцией. Документ вводит порядок исчисления единой минимальной цены. Ее будут рассчитывать по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и НДС.

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Общество Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.

Кино Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.

Политика Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.

Политика Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.

Происшествия Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Экономика Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых "Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года", — пишет "Коммерсант".

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.