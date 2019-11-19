с чего всё началось

Целью законодательной инициативы является борьба с нелегальной табачной продукцией. Документ вводит порядок исчисления единой минимальной цены. Ее будут рассчитывать по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и НДС.

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

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Футбол «Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".

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Армия и оружие Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.

Происшествия Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену Приговор бизнесмену Олегу Дроздову по делу о крупном хищении при строительстве мусорного полигона к саммиту АТЭС-2012 отменил Приморский краевой суд 22 ноября, сообщает Интерфакс.

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