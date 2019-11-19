Экономика
ТагилСити.руВ России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Целью законодательной инициативы является борьба с нелегальной табачной продукцией. Документ вводит порядок исчисления единой минимальной цены. Ее будут рассчитывать по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и НДС.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента.Коммерсантъ19 ноября в 16:16
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Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД
Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену
Российская газета19 ноября в 10:52
Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газета19 ноября в 09:28
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