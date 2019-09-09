В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

с чего всё началось

В России предлагают установить единый ценовой минимум на табачные издания. О разработке подобной инициативы и планах внести соответствующие поправки в российское законодательство сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Политика Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.

Экономика Чистая прибыль ГК «Мать и дитя» в 1 полугодии выросла на 1% Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО в 1 полугодии 2019 года увеличилась на 1% г/г - до 1,238 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Политика ЦИК подвела предварительные итоги выборов К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Космос Робот Фёдор покинул МКС и вернулся на Землю Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 7 сентября 2019 года, в 00:32 по московскому времени спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» успешно вернулся на Землю.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала слухи о своей беременности Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».

Политика Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина Владимир Федорушкин, которому в 2000 году указом президента Владимира Путина было присвоено звание заслуженного пилота России, рассказал и о более спокойных моментах, связанных с перелетами первого лица государства.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Авто Opel покажет во Франкфурте новый кроссовер Grandland X Марка Opel привезла на моторшоу во Франкфурте новую модификацию кроссовера Grandland X. Накануне в Сети появились первые "живые" фотографии новинки, сделанные во время монтажа стенда производителя на автосалоне.

Политика Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.

Политика В Польше призвали наладить отношения с Россией Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.

Политика «Единая Россия» по экзит-полу набирает 69,9% голосов в Татарстане «Единая Россия» по данным экзит-пола фонда «Общественное мнение — Татарстан» побеждает на выборах в Госсовет республики с результатом 69,9%. Об этом сообщил социолог Андрей Тузиков на брифинге в пресс-центре регионального ЦИКа.

Политика Зеленский хочет провести ещё один обмен пленными до конца года Украинские власти рассчитывают на проведение ещё одного обмена удерживаемыми лицами с Россией до конца текущего года.

Политика Врио губернатора Забайкалья побеждает на выборах Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Космос Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса «Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Политика Кто выиграл, а кто проиграл на выборах в районные советы Челябинска Партией проиграны два округа: 24-й, где победил представитель ЛДПР Вадим Баязитов, и 25-й, где выиграла самовыдвиженка Анна Стешиц, которую поддерживал лидер челябинских либерал-демократов Виталий Пашин.

Транспорт Начинающим автомобилистам добавят категорий Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.

Футбол В Минфине поддержали законопроект о продаже пива на стадионах В Минфине подготовили положительный отзыв на законопроект, в котором речь идет о торговле пивом на российских стадионах в ходе футбольных матчей.

Политика Вышинский поблагодарил Путина за поддержку Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.