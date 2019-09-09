Экономика
REGNUMВ Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты
В России предлагают установить единый ценовой минимум на табачные издания. О разработке подобной инициативы и планах внести соответствующие поправки в российское законодательство сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).
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с чего всё началось
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.Парламентская газетавчера в 17:01
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