Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

В России предлагают установить единый ценовой минимум на табачные издания. О разработке подобной инициативы и планах внести соответствующие поправки в российское законодательство сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Парламентская газетавчера в 17:01

Подробнее о событии

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

Парламентская газетавчера в 17:01

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Известиявчера в 23:52

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Коммерсантъ03:49

В Госдуме хотят установить единую минимальную цену на сигареты

URA.Ru03:00

Единую минимальную цену на сигареты предложили в России

Телеканал 360°01:30

В Госдуме хотят установить минимальную цену на сигареты

РЕН ТВ03:07

Россиянам задумали ограничить доступ к сигаретам

Lenta.ru02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

ТАСС вчера в 21:09
Политика

Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Коммерсантъ 04:23
Политика

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Российская газета вчера в 12:56
Происшествия

Грузовое судно перевернулось у берегов США

Российская газета вчера в 18:32
Экономика

Чистая прибыль ГК «Мать и дитя» в 1 полугодии выросла на 1%

Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО в 1 полугодии 2019 года увеличилась на 1% г/г - до 1,238 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
Finam.Ru 03:10
Спорт

Пятиборец Лифанов намерен бороться за медали в смешанной эстафете ЧМ

ТАСС 07 сентября в 14:01
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

ЦИК подвела предварительные итоги выборов

К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Космос

Робот Фёдор покинул МКС и вернулся на Землю

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 7 сентября 2019 года, в 00:32 по московскому времени спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» успешно вернулся на Землю.
3DNews 07 сентября в 01:53
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала слухи о своей беременности

Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
МИР 24 04:33
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Владимир Федорушкин, которому в 2000 году указом президента Владимира Путина было присвоено звание заслуженного пилота России, рассказал и о более спокойных моментах, связанных с перелетами первого лица государства.
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Авто

Opel покажет во Франкфурте новый кроссовер Grandland X

Марка Opel привезла на моторшоу во Франкфурте новую модификацию кроссовера Grandland X. Накануне в Сети появились первые "живые" фотографии новинки, сделанные во время монтажа стенда производителя на автосалоне.
Новые автомобили 00:03
Политика

Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25
Политика

В Польше призвали наладить отношения с Россией

Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия 07 сентября в 21:24
Наука

Обезьяны Старого Света используют «составную речь», но не более двух «слов» за раз

Naked Science 05 сентября в 07:29
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика

«Единая Россия» по экзит-полу набирает 69,9% голосов в Татарстане

«Единая Россия» по данным экзит-пола фонда «Общественное мнение — Татарстан» побеждает на выборах в Госсовет республики с результатом 69,9%. Об этом сообщил социолог Андрей Тузиков на брифинге в пресс-центре регионального ЦИКа.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:52
Политика

Зеленский хочет провести ещё один обмен пленными до конца года

Украинские власти рассчитывают на проведение ещё одного обмена удерживаемыми лицами с Россией до конца текущего года.
Rusvesna.su 04:31
Политика

Врио губернатора Забайкалья побеждает на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
RT на русском 02:20
Космос

Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
Политика

Кто выиграл, а кто проиграл на выборах в районные советы Челябинска

Партией проиграны два округа: 24-й, где победил представитель ЛДПР Вадим Баязитов, и 25-й, где выиграла самовыдвиженка Анна Стешиц, которую поддерживал лидер челябинских либерал-демократов Виталий Пашин.
Znak.com 03:10
Транспорт

Начинающим автомобилистам добавят категорий

Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Футбол

В Минфине поддержали законопроект о продаже пива на стадионах

В Минфине подготовили положительный отзыв на законопроект, в котором речь идет о торговле пивом на российских стадионах в ходе футбольных матчей.
Капитал страны 03:56
Политика

Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.
РИА Новости 03:49
Происшествия

В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Происшествия

Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной

Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное