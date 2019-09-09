Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Парламентская газетавчера в 17:01

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В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

Парламентская газетавчера в 17:01

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Известиявчера в 23:52

Единую минимальную цену на сигареты предложили в России

Телеканал 360°01:30

Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в России

ФАНвчера в 21:39

В России установят минимальную цену на сигареты

News.ru00:51

Сигареты в России ждет единая минимальная цена

Петербургский дневник01:13

Сигареты в России начнут стоить одинаково дорого

Deita.ruвчера в 21:30
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Политика

Партия власти теряет Москву

Кандидаты, поддержанные властью, проигрывают на выборах в Мосгордуму почти в половине одномандатных округов, следует из предварительных результатов голосования.
Ведомости вчера в 20:59
Политика

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Российская газета вчера в 12:56
Политика

Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия

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REGNUM 01:14
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Политика

Трамп отменил переговоры с талибами после теракта в Кабуле

Фергана вчера в 09:31
Происшествия

У пассажирского самолета загорелся двигатель в Шереметьево

Газета.Ru вчера в 12:30
Политика

В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости вчера в 07:33
Политика

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» остается ведущей политической силой

"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил ее лидер Дмитрий Медведев.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Армия и оружие

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика

«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Гаджеты

Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей

UfaTime.ru вчера в 05:20
Политика

Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Коммерсантъ 01:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Культура

Впервые в Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»

14 сентября в Туле на территории городского пространства «Искра» впервые в регионе пройдет фестиваль «Национальный квартал».
MySLO.ru вчера в 07:42
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Здоровье

Специалисты рассказали о переносимости уколов

MedikForum.ru вчера в 23:36
Единоборства

Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Происшествия

РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Политика

Андрей Назаров не откажется от поста премьер-министра Башкирии

Сегодня, 8 сентября, в Общественном пресс-центре в Уфе сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров ответил на вопрос, насколько он готов стать премьер-министром Башкирии, если ему этот пост предложит Радий Хабиров.
МедиаКорСеть вчера в 14:21
Футбол

«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
ТАСС вчера в 23:15
Автоспорт

Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце

UfacityNews.ru вчера в 13:37
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика

«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя

Коммерсантъ 00:31
Общество

Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Коммерсантъ вчера в 14:48
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Сергей Михайлович Катасонов
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го и 7-го созывов от партии ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам с 2011 года.
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