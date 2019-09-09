Экономика

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Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Парламентская газетавчера в 17:01

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В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

Парламентская газетавчера в 17:01

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Известиявчера в 23:52

Единую минимальную цену на сигареты предложили в России

Телеканал 360°01:30

Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в России

ФАНвчера в 21:39

В России установят минимальную цену на сигареты

News.ru00:51

Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в РФ

Москва 2402:03

Сигареты в России ждет единая минимальная цена

Петербургский дневник01:13
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В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая

Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
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На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян победил на выборах в депутаты Мосгордумы

Свои кандидатуры в депутаты столичного парламента представили 225 человек.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
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ТАСС 01:19
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Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
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Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
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Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

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В столичном театральном квартале установят уникальные фонари

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«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя

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Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10

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Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
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Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

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