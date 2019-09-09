Экономика
ИзвестияВ России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 00:11, Вашингтон
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Теннис
Надаль прокомментировал победу над Медведевым
Газета.Ru вчера в 23:11
Политика
Первые итоги выборов: победа глав регионов, Москва — без экзитполов, ЛДПР лидирует в Хабаровском крае
Первые результаты На выборах глав регионов пока лидируют действующие губернаторы или же исполняющие обязанности, назначенные президентом Владимиром Путиным.
Forbes вчера в 13:18
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы 07 сентября в 15:00
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 07 сентября в 12:08
Политика
Самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме
Самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме после обработки 85,13% протоколов, КПРФ - 14 мест, члены партии "Яблоко" и "Справедливой России" по три места, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.
РИА Новости вчера в 20:22
Происшествия
Трое жителей Братска изнасиловали женщину в её доме
В одном из сёл Братского района, 1 сентября ночью трое мужчин возрастом от 24 до 29 лет, в ходе распития спиртных напитков в гостях у своего друга, решили выяснить отношения с одним из местных жителей.
Байкал-Daily вчера в 22:19
Политика
Артамонов побеждает на выборах главы Липецкой области
ФАН вчера в 23:39
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Моя болезнь затянулась, и никто не говорит, с чем это связано»
StarHit.ru вчера в 22:30
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Армия и оружие
Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Газета.Ru вчера в 21:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльские тепло
В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол
Сборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия вчера в 14:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Самолет в «Шереметьево» прервал вылет из-за задымления в двигателе
REGNUM вчера в 14:03
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48
Футбол
Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
Чемпионат вчера в 10:23
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости 07 сентября в 12:39
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Известия вчера в 14:48
Политика
Представители шести партий проходят в Заксобрание Севастополя
Представители шести партий, по предварительным данным, проходят в Законодательное собрание Севастополя по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.
ТАСС вчера в 22:53
Политика
Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400
Комсомольская правда вчера в 09:53
Происшествия
Пожилая француженка в Британии покончила с собой из-за Brexit
76-летняя француженка Франс Мари-Луиза Дэвис, которая больше 50 лет жила в Великобритании, свела счеты с жизнью из-за волнений по поводу выхода страны из Евросоюза, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился с первой любовью спустя почти полвека
Ирина Понаровская показала татуировки и заявила, что собирает группу Слова Татьяны подтвердил и 65-летний Игорь Крутой, который объяснил несостоявшийся брак нелепым стечением обстоятельств.
Пятый канал вчера в 15:48
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00