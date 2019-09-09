Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

Парламентская газетавчера в 17:01

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Известиявчера в 23:52

Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в России

ФАНвчера в 21:39

Сигареты в России начнут стоить одинаково дорого

Deita.ruвчера в 21:30

В России установят единую цену на сигареты

ФедералПрессвчера в 23:47

В России установят единую цену на сигареты

Невские Новостивчера в 21:08

В России собираются установить минимальную цену на сигареты

Online47.ruвчера в 23:17
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Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
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Газета.Ru вчера в 23:11
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Первые итоги выборов: победа глав регионов, Москва — без экзитполов, ЛДПР лидирует в Хабаровском крае

Первые результаты На выборах глав регионов пока лидируют действующие губернаторы или же исполняющие обязанности, назначенные президентом Владимиром Путиным.
Forbes вчера в 13:18
Политика

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Политика

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Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
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Политика

Самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме

Самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме после обработки 85,13% протоколов, КПРФ - 14 мест, члены партии "Яблоко" и "Справедливой России" по три места, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.
РИА Новости вчера в 20:22
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Трое жителей Братска изнасиловали женщину в её доме

В одном из сёл Братского района, 1 сентября ночью трое мужчин возрастом от 24 до 29 лет, в ходе распития спиртных напитков в гостях у своего друга, решили выяснить отношения с одним из местных жителей.
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ФАН вчера в 23:39
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Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
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StarHit.ru вчера в 22:30
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С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
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Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

Газета.Ru вчера в 21:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльские тепло

В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
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Сборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020

Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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РИА Новости вчера в 21:20
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Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
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Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
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Самолет в «Шереметьево» прервал вылет из-за задымления в двигателе

REGNUM вчера в 14:03
Политика

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии

Российская газета вчера в 15:48
Футбол

Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
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В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр

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Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru вчера в 09:59
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Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области

Известия вчера в 14:48
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Представители шести партий проходят в Заксобрание Севастополя

Представители шести партий, по предварительным данным, проходят в Законодательное собрание Севастополя по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.
ТАСС вчера в 22:53
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Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
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Сергей Михайлович Катасонов
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го и 7-го созывов от партии ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам с 2011 года.
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