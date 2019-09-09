Экономика
ИзвестияВ России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.Парламентская газетавчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:44, Вашингтон
Космос
Ученые получили престижную премию за первый снимок черной дыры
Экономика сегодня 05 сентября в 18:00
Политика
В парламент Севастополя проходят пять партий
В Заксобрание предварительно проходят пять партий. Больше всего набрала "Единая Россия" - 38 с половиной процентов.
Крым 24 02:45
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу.
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии
UfacityNews.ru вчера в 22:20
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:33
Политика
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции лидируют почти в половине округов
Политик Алексей Навальный считает этот результат победой «Умного голосования» - перед выборами он мобилизовал своих сторонников, призывая их отдать голос за кандидатов от системной оппозиции, у которых было больше шансов обойти претендентов от правящей партии.
Эхо Москвы 01:01
Авто
GM-АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Chevrolet Niva
Tvoe-avto.com 03:28
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Музыка
Xzibit признался в любви к России
Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный под псевдонимом Xzibit, во время визита в Москву рассказал RT о своей любви к России.
RT на русском 07 сентября в 19:30
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
Врачи пожаловались на переработки и низкие зарплаты.
URA.Ru вчера в 09:37
Политика
В недолгий ящик: ЕС может отказать Британии в отсрочке по Brexit
Трижды в одну отсрочку 9 сентября королева Елизавета II должна утвердить законопроект, который обязывает Бориса Джонсона просить Евросоюз об очередном переносе Brexit, если до середины октября премьеру не удастся договорится с Брюсселем об упорядоченном "разводе".
Известия вчера в 17:01
Авто
Появилось первое изображение родстера Ferrari 812 Superfast
Спайдер на базе 812 Superfast станет первым серийным переднемоторным суперкаром Ferrari с открытым верхом и мотором V12.
Motor вчера в 07:59
Здоровье
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни
Lenta.ru 00:05
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Культура
«И что с орками?» — Джордж Мартин указал на дыры в сюжете «Властелина колец»
Джордж Мартин никогда не скрывал, что при написании фэнтезийной серии "Песнь льда и пламени", по мотивам которой был снят самый популярный телевизионный сериал в истории "Игра престолов", он черпал вдохновение во "Властелине колец" Дж. Р. Р. Толкина.
Игромания.ру вчера в 16:02
Политика
«Единая Россия» набирает более 72% на выборах в Госсовет
Партия власти набирает 72,99%, следом идет КПРФ с результатом в 10,5%. Остальные партии не проходят необходимый барьер.
Chelny-biz.ru 01:49
Политика
Стали известны имена победителей выборов в Волгоградскую облдуму
После подсчета 100% протоколов стали известны результаты выборов в Волгоградскую облдуму, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального избиркома.
Newdaypost.ru 03:24
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда 07 сентября в 22:44
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Гаджеты
Honor 20 и Honor 20 Pro подешевели
С сегодняшнего дня в Китае аппараты можно купить со скидкой $28 (Honor 20) и $42 (Honor 20 Pro).
iXBT.com 01:52
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
Пушков объяснил тоску Катамадзе по российскому зрителю
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал прозвучавшее в эфире украинского ТВ заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к российским поклонникам.
Взгляд.ру вчера в 11:35