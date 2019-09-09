В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Политика В парламент Севастополя проходят пять партий В Заксобрание предварительно проходят пять партий. Больше всего набрала "Единая Россия" - 38 с половиной процентов.

Политика «Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу.

Происшествия Грузовое судно перевернулось у берегов США Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.

Политика Вышинский поблагодарил Путина за поддержку Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Политика Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции лидируют почти в половине округов Политик Алексей Навальный считает этот результат победой «Умного голосования» - перед выборами он мобилизовал своих сторонников, призывая их отдать голос за кандидатов от системной оппозиции, у которых было больше шансов обойти претендентов от правящей партии.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Музыка Xzibit признался в любви к России Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный под псевдонимом Xzibit, во время визита в Москву рассказал RT о своей любви к России.

Политика В недолгий ящик: ЕС может отказать Британии в отсрочке по Brexit Трижды в одну отсрочку 9 сентября королева Елизавета II должна утвердить законопроект, который обязывает Бориса Джонсона просить Евросоюз об очередном переносе Brexit, если до середины октября премьеру не удастся договорится с Брюсселем об упорядоченном "разводе".

Авто Появилось первое изображение родстера Ferrari 812 Superfast Спайдер на базе 812 Superfast станет первым серийным переднемоторным суперкаром Ferrari с открытым верхом и мотором V12.

Культура «И что с орками?» — Джордж Мартин указал на дыры в сюжете «Властелина колец» Джордж Мартин никогда не скрывал, что при написании фэнтезийной серии "Песнь льда и пламени", по мотивам которой был снят самый популярный телевизионный сериал в истории "Игра престолов", он черпал вдохновение во "Властелине колец" Дж. Р. Р. Толкина.

Политика «Единая Россия» набирает более 72% на выборах в Госсовет Партия власти набирает 72,99%, следом идет КПРФ с результатом в 10,5%. Остальные партии не проходят необходимый барьер.

Политика Стали известны имена победителей выборов в Волгоградскую облдуму После подсчета 100% протоколов стали известны результаты выборов в Волгоградскую облдуму, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального избиркома.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Общество В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».

Гаджеты Honor 20 и Honor 20 Pro подешевели С сегодняшнего дня в Китае аппараты можно купить со скидкой $28 (Honor 20) и $42 (Honor 20 Pro).

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.