Экономика

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Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Парламентская газетавчера в 17:01

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В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

Парламентская газетавчера в 17:01

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Известиявчера в 23:52

В Госдуме хотят установить единую минимальную цену на сигареты

URA.Ru03:00

Единую минимальную цену на сигареты предложили в России

Телеканал 360°01:30

Россиянам задумали ограничить доступ к сигаретам

Lenta.ru02:50

Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в России

ФАНвчера в 21:39

В России установят минимальную цену на сигареты

News.ru00:51
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