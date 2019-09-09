Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Парламентская газета08 сентября в 17:01

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RT на русскомвчера в 07:56
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Life.ru вчера в 04:33
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Lenta.ru вчера в 14:56
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Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах

Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
РБК вчера в 19:34
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Командно-штабные и тактические учения проходят на Дальнем Востоке

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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Общество

Более половины россиян назвали видеоигры вредными

Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.
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Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
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Американская сторона возвращает Украине картину русского и советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была похищена во времена Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 22:57
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Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту

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Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города

В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
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В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

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Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
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С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
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Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале»

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