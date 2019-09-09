В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Общество Поток туристов в Гонконге в августе упал на 40% из-за протестов В августе число туристов снизилось на 40% в годовом выражении, сообщил финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Гаджеты Apple нарушила китайские законы при производстве iPhone По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства.

Политика В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.

Авто Тюнер Posaidon увеличил мощность Mercedes-AMG GT R Фирма Posaidon предлагает установить тот же пакет обновления и для менее мощных моделей AMG GT, GTS и GTC, поскольку все они оснащены одним и тем же двигателем.

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Встреча, которая длилась почти 5 часов, завершилась победой испанца.

Происшествия На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.

Происшествия Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом осужденных Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.

Экономика Российский рост цен на жилье обогнал мир Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).

Общество Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.

Политика Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.

Финансы Эксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками "Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы Оппозиция утроила число депутатов в Москве После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва.

Политика В ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе четыре дела - в Москве.

Политика Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России» Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Политика Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.

Общество МГУ занял первое место среди российских вузов в рейтинге агентства RUR Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первую строчку в рейтинге Russian Universities Ranking агентства RUR.

Экономика Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда По итогам 2018 года ситуация на российском рынке труда показывает неоднородную динамику, свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства ИК "Рейтинг".