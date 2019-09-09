Экономика
ИзвестияВ России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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с чего всё началось
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.Парламентская газетавчера в 17:01
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Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
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Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
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Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
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Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
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Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
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Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
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Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
По итогам 2018 года ситуация на российском рынке труда показывает неоднородную динамику, свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства ИК "Рейтинг".
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Чистая прибыль ГК «Мать и дитя» в 1 полугодии выросла на 1%
Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО в 1 полугодии 2019 года увеличилась на 1% г/г - до 1,238 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
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