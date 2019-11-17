с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

Маловероятно, что законопроект о минимальной планке зарплат бюджетников будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике. Однако сама идея, по мнению парламентария, позитивна и должна быть рассмотрена.

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

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