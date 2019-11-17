с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

В законопроекте о повышении минимальных зарплат бюджетникам предлагается внести изменения в Трудовой кодекс России. Для школьных учителей и врачей в соответствии с новым законопроектом предлагается установить заработную плату не ниже двукратной величины прожиточного минимума.

В Госдуме сомневаются, что зарплаты бюджетникам повысят

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