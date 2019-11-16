Экономика
Газета.RuВ Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Минимальная зарплата бюджетника не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Так решили депутаты парламента Северной Осетии - Алании и внесли свое предложение в Госдуму.
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с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.ТАСС02:34
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Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС
Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
Происшествия
На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Происшествия
На Украине похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Об этом 16 ноября сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на его родственников.
Здоровье
В России хотят запретить хлеб без йода
С 1 июня 2022 года предложено готовить продукты с использованием йодированной соли.
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ
"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Технологии
Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба
Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
Политика
Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Футбол
Агент: «ЦСКА решил не продлевать контракт с Ефремовым»
Игорь Тимофеев, являющийся агентом полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова, сообщил изданию Sport24, что 24-летний игрок покинет "армейский" клуб во время зимнего трансферного окна.
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Происшествия