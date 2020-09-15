РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.В источнике
С чего всё началось
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Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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