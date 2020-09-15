Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

РИА Новости19:22
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

РБК17:00
Газета.Ru

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru19:00
Коммерсантъ

Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков

Коммерсантъ18:05
Znak.com

Расходы бюджета из-за COVID-19 предлагают компенсировать за счет роста акциза на сигареты

Znak.com17:38
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
61

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
79

В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN

Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.
REGNUM18:36
18

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
851

Шведская лаборатория: в пробах Навального найден «Новичок»

Как сообщает издание Spiegel, специалист Шведского института оборонных исследований, занимавшегося изучением проб Алексея Навального, Оса Скотт утверждает, что эти пробы указывают на отравление оппозиционера нейротоксином из группы веществ "Новичок".
Московский Комсомолец19:16

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомостивчера в 06:35
1,1K