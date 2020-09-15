В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

С чего всё началось Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты «Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — констатирует представитель Минфина, добавляя, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции. РБК 17:00