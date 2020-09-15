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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — констатирует представитель Минфина, добавляя, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
Газета.Ru

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru19:00
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30
Коммерсантъ

Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков

Коммерсантъ18:05
Znak.com

Расходы бюджета из-за COVID-19 предлагают компенсировать за счет роста акциза на сигареты

Znak.com17:38
Московский Комсомолец

СМИ: Минфин РФ покроет расходы на пандемию повышением акциза на сигареты

Московский Комсомолец18:41
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

РБК17:00

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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В России предложили ввести продуктовые карточки

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Lenta.ruвчера в 11:26
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

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Известиявчера в 15:04
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Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ

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РИА Новостивчера в 16:50

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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