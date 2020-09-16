В России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
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В Министерстве финансов нашли выход из сложной экономической ситуации, в которой оказалась страна после пандемии коронавируса. Ведомство предлагает повысить акцизы на сигареты. Уже разработан соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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