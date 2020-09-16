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В России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

В Министерстве финансов нашли выход из сложной экономической ситуации, в которой оказалась страна после пандемии коронавируса. Ведомство предлагает повысить акцизы на сигареты. Уже разработан соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

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Московский Комсомолец

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Московский Комсомолецвчера в 10:21
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49
РБК

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РБКвчера в 01:16
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

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