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Известия
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил за увеличение почти в три раза размера налогового вычета на детей, сообщает 4 сентября RT. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
Комсомольская правда

Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в три раза

Комсомольская правда01:55
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Газета.Ru

Налоговые вычеты на детей в России могут измениться

Газета.Ru02:08
Телеканал 360°

Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в России

Телеканал 360°00:21
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском23:05

В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостейвчера в 07:30
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СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников

Борьба с курением среди школьников при помощи штрафов для родителей не даст никакого результата, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РБК01:13
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NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42
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В Грузии пригрозили поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Тбилиси, 4 сентября 2020, 07:21 — REGNUM Обещание поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии дал лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в ходе выступления, видео запись которого опубликована на YouTube-канале лейбористов.
REGNUM00:21
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