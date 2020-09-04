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В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил за увеличение почти в три раза размера налогового вычета на детей, сообщает 4 сентября RT. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
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Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

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Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в три раза

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