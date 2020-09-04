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9111.ru
9111.ru

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

На первого и второго ребенка депутат предлагает увеличить размер налогового вычета до четырех тысяч рублей (сейчас – 1,4 тыс. руб.), на третьего и каждого следующего – до восьми тысяч рублей (сейчас – три тыс. руб.).В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:05
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русскомвчера в 10:08
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ruвчера в 00:46
Национальная служба новостей

Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

Национальная служба новостейвчера в 03:56
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новостивчера в 02:04
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°вчера в 05:27
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известиявчера в 00:40
ФАН

В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

ФАНвчера в 00:25

В Приморье создают резерв из спасателей из-за ожидающегося тайфуна

«Создать резервы спасателей в каждом районе Приморья, где 7—8 сентября ожидается новый удар стихии, и перебросить туда бригады энергетиков», — приводится поручение главы региона Олега Кожемяко на сайте правительства Приморья.
В Приморье создают резерв из спасателей из-за ожидающегося тайфуна
RT на русском00:39
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Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока — 2»

Ранее, 2 сентября, глава оппозиционной немецкой партии «Союз-90/Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что политсила требует от правительства ФРГ остановить реализацию проекта «Северный поток – 2» из-за новых данных по инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Известия01:33
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.
Газета.Ruвчера в 11:37
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В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
Коммерсантъ19:43

Житель Дагестана избил краснокнижного беркута железной трубой

Курахский районный суд Дагестана предписал местному жителю заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей за ловлю и избиение хищной птицы, сообщает в пятницу, 4 сентября пресс-служба прокуратуры региона.
Известия19:10
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