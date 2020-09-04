В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей
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На первого и второго ребенка депутат предлагает увеличить размер налогового вычета до четырех тысяч рублей (сейчас – 1,4 тыс. руб.), на третьего и каждого следующего – до восьми тысяч рублей (сейчас – три тыс. руб.).В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
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Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей
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