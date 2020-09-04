На первого и второго ребенка депутат предлагает увеличить размер налогового вычета до четырех тысяч рублей (сейчас – 1,4 тыс. руб.), на третьего и каждого следующего – до восьми тысяч рублей (сейчас – три тыс. руб.).

С чего всё началось В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT. RT на русском вчера в 23:05