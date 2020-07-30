Экономика
Газета.RuМинтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
Отмечается, что в случае принятия предложения диапазон выплат составит порядка от 12 до 51 тыс. рублей. "Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены", — сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известиявчера в 17:01
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Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Здоровье
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Газета.Ru вчера в 09:34
Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
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Известия вчера в 09:18
Политика
Членов Палаты представителей США обязали носить маски в Конгрессе
Решение сделать ношение масок обязательным принято на фоне того, то у конгрессмена Луи Гомерта 29 июля был выявлен коронавирус.
Газета.Ru 00:28
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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия, вероятно, выиграет из-за вывода контингента США из страны.
Газета.Ru 00:16
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
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РБК вчера в 15:38
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Действующий чемпион России «Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ во вторник, 11 августа.
Нева Спорт вчера в 14:06
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Наука
Земля около 700 млн лет назад была похожей на снежок
Актуальные Новости вчера в 11:06
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 28 июля в 11:20
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Российская газета вчера в 21:21
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Финансы
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 08:58
Футбол
«Рубин» объявил о подписании полузащитника Олега Шатова
Полузащитник Олег Шатов, ранее в среду покинувший петербургский "Зенит", подписал контракт с казанским "Рубином".
МК-Спорт вчера в 12:01
Кино
Вышел тизер продолжения «Академии Амбрелла», СССР напал на США
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ИА Красная Весна 00:47
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру вчера в 13:04
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Происшествия
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
РБК вчера в 12:45
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv вчера в 01:24
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском вчера в 08:30
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
РИА Новости вчера в 08:37
Технологии
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для разработчиков с дальнейшими улучшениями «Пуска»
На прошлой неделе Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 20H2 Insider Preview, которая несёт в себе множество функций, таких, как обновлённое меню «Пуск», ранее доступных как раз только разработчикам.
3DNews вчера в 15:27
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Экономика
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 18:50