В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.

с чего всё началось

Отмечается, что в случае принятия предложения диапазон выплат составит порядка от 12 до 51 тыс. рублей. "Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены", — сообщили в ведомстве.

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