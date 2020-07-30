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В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 30 июля пишут «Известия».В источнике
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Известия

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
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Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъ22:12
РЕН ТВ

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ21:36
Газета.Ru

Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

Газета.Ru21:35
РИА Новости

«Известия»: ФНПР призвала повысить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости21:59
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС19:31
URA.Ru

Безработным хотят платить среднюю зарплату

URA.Ru18:30
Известия

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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта

Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ18:50
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Новейший российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ

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Avia.proвчера в 06:35
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РБКвчера в 15:38
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 10:07
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