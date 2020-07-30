В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.

с чего всё началось

Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 30 июля пишут «Известия».

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

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