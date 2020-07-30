Экономика
REGNUMВ России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 30 июля пишут «Известия».
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости вчера в 16:49
Армия и оружие
Действия Су-30МКИ и Rafale позволят противостоять возможному налёту китайских J-20 - индийский маршал
Военное обозрение 00:32
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ вчера в 03:17
Политика
Постпред РФ в Вене: ФРГ только выиграет от вывода американских военных
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия, вероятно, выиграет из-за вывода контингента США из страны.
Газета.Ru 00:16
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Исхудавшая Полина Гагарина напугала фанатов торчащими ребрами
На снимке артистка запечатлена в раздельном купальнике, который обнажает исхудавшее тело звезды.
Экономика сегодня вчера в 19:31
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Наука
В сибирском озере обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта
Фото — yanao.ru В Ямало-Ненецком автономном округе России были обнаружены хорошо сохранившиеся останки мамонта.
МедиаПоток 00:35
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Политика
В Белоруссии задержали более 30 россиян
В Белоруссии задержали более 30 россиян.
Эхо Москвы 00:03
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
РИА Новости вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу
В передаче примет участие Дмитрий Шепелев, который получит 3 млн рублей.
Что происходит вчера в 04:42
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport вчера в 15:23
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram
Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости 28 июля в 22:11
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Общество
Работодателей предложили поощрять за приём на работу выпускников-2020
Директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин предложил поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года.
RT на русском вчера в 23:00