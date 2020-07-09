с чего всё началось

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов. Штрафы за превышение скорости представители организации оценили следующим образом.

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 86

Политика Врио губернатора Хабаровского края назначит президент РФ Пресс-служба задержанного утром 9 июля главы Хабаровского края Сергея Фургала сообщила, что временно исполняющего обязанности губернатора региона должен назначить президент страны, передает Интерфакс.

Происшествия В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. 2

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Наука На раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что чем меньше спящий человек находится в фазе быстрого сна, тем выше риск его преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний. 18

Общество В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса. 205

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Происшествия Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции. 350

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Футбол Рибери заявил, что не покинет «Фиорентину» из-за ограбления своего дома Ранее дом футболиста был ограблен, после происшествия футболист высказался об инциденте, и на основе его слов не исключался отъезд игрока из-за опасений за безопасность своей семьи.