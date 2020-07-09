В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

с чего всё началось

Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ. За проезд на красный свет предлагают штрафовать в размере 5 тыс. рублей – против 1 тысячи. Кроме того, предлагается уменьшить штраф за грязные номера, заменив его предупреждением в случае ненастья.

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