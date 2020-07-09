Общество

Газета.RuГазета.RuВ России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ. За проезд на красный свет предлагают штрафовать в размере 5 тыс. рублей – против 1 тысячи. Кроме того, предлагается уменьшить штраф за грязные номера, заменив его предупреждением в случае ненастья.
Читать в источнике
Комментировать579
с чего всё началось

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
РИА Новостивчера в 15:37

Подробнее о событии

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Газета.Ru03:09

В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет

РБКвчера в 22:10

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Известиявчера в 16:15

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

РИА Новостивчера в 15:37

В России могут поднять автомобильные штрафы

Московский Комсомолецвчера в 15:23

В России хотят изменить размер штрафов для автомобилистов

URA.Ruвчера в 15:11

В России предложили изменить размер штрафов для автомобилистов

RT на русскомвчера в 15:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Российская газета 01:39
3
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
1,6K
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
169
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
102
Здоровье

Китай предупреждает о вспышке новой неизвестной пневмонии в Казахстане

На территории Казахстана был обнаружен новый ранее неизвестный вирус, пишет «Царьград» со ссылкой на представителя дипломатической миссия Китая в Нур-Султане.
Live24 01:22
16
Общество

В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд

Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта.
РИА Новости 00:01
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.
Деловое.ТВ вчера в 12:21
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
19
Происшествия

Следствие попросило арестовать хабаровского губернатора

РБК 02:59
101
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
464
Общество

Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга

Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова.
РЕН ТВ вчера в 11:00
18
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,3K
Общество

После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным младенцем.
Актуальные Новости вчера в 05:39
9
Общество

В Белоруссии по делу «Белгазпромбанка» задержаны более 20 человек

В Белоруссии по делу "Белгазпромбанка" задержаны более 20 человек.
Эхо Москвы 02:02
Наука

У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
224
Общество

Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений

На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
143
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
314
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
6
Технологии

Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении

Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
6
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Технологии

Сбербанк запустил новый платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay.
Shraibikus News 02:09
146
Общество

Россияне назвали самые раздражающие качества коллег по работе

Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство.
Вечерняя Москва вчера в 21:05
Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

В Сети появилось видео, где актер Павел Прилучный находится на отдыхе с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
Актуальные Новости 02:24
4
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия 08 июля в 20:40
482
Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

В работе Мегафона и Yota произошел сбой

В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
13
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
3,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное