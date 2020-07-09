Общество
Газета.RuВ России предложили увеличить размер автомобильных штрафов
Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ. За проезд на красный свет предлагают штрафовать в размере 5 тыс. рублей – против 1 тысячи. Кроме того, предлагается уменьшить штраф за грязные номера, заменив его предупреждением в случае ненастья.
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с чего всё началось
В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.РИА Новостивчера в 15:37
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Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Отмечается, что между релизами Alyx и Episode 2 разработчик занимался созданием одновременно 5 игр по франшизе Half-Life, но их все пришлось отменить.
Evo-rus.com 03:02
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
Футбол
Экс-форвард «Челси» Калу подписал контракт с бразильским клубом
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2021-го года.
Евро-футбол.ру 02:55
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру 08 июля в 07:13
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Политика
Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление американского рэпера Канье Уэста о том, что он готов побороться за пост главы державы.
Территория новостей 02:22
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости вчера в 11:09
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Здоровье
В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса
Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.
Взгляд.ру 03:24
Общество
Обвиненную за рисунки с вагинами художницу оштрафовали за ЛГБТ-картинки
Художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, оштрафовали на 75 тысяч рублей за публикацию картинок, изображающих представителей ЛГБТ.
Lenta.ru 04:28
Происшествия
Проспект Ленина в районе Плотинки вечером встал в пробку
Причиной затора стали несколько автомобилей BMW: машинами проспект оказался практически перекрыт.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:06
Космос
Ярославцы смогут увидеть первый за последние 20 лет парад планет
Городской телеканал 06 июля в 17:36
Общество
В России выявили 6635 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили 6635 больных COVID-19, у 25,2 процента из них нет симптомов.
РИА Новости 04:22
Экономика
Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Китай введет ответные санкции в отношении чиновников и компаний США
Власти Китая примут ответные меры в отношении официальных лиц и компаний США, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя введение Вашингтоном санкций против ряда чиновников Китая.
Вечерняя Москва 04:10
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября
Накануне министр просвещения заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в новой форме.
РИА Новости вчера в 07:38
Происшествия
Пожар в бывшем доходном доме начала ХХ века в Петербурге локализовали
Пожар локализовали в заброшенном многоэтажном здании в Петроградском районе Санкт-Петербурга - построенном в начале XX века доходном доме И. И. Басевича.
ТАСС 02:33
Здоровье
В Свердловской области рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
В Свердловской области чаще всего от COVID-19 умирают люди старше 70 лет, и очень часто — старше 75-80 лет, которые имеют одно-два сопутствующих заболевания, заявил глава регионального минздрава Андрей Цветков.
JustMedia 04:45
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Локомотивом»
Евро-футбол.ру 04:43
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10