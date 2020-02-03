Общество
РБКВ Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Депутаты Госдумы разработали поправки в КоАП и Жилищный кодекс, которые ужесточают наказание для шумных соседей. Об этом «Известиям» сообщила один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ольга Павлова.
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с чего всё началось
В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.Известиявчера в 16:01
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