Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Депутаты Госдумы разработали поправки в КоАП и Жилищный кодекс, которые ужесточают наказание для шумных соседей. Об этом «Известиям» сообщила один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ольга Павлова.
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с чего всё началось

Кодекс тишины: в РФ хотят ужесточить наказание для шумных соседей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.
Известиявчера в 16:01

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РЕН ТВвчера в 21:58

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