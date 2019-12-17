с чего всё началось

Центробанк РФ вынес на общественное обсуждение меры для сбалансированного развития ипотечного кредитования, в рамках которых предлагает ужесточить для кредитных организаций выдачу ипотеки и ослабить их интерес к выдаче ипотеки чрезмерно закредитованным заемщикам.

Политика Путин: Россия не собирается «закрывать» интернет Interfax-Russia.ru - Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.

Транспорт Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.

Политика Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

Политика Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Политика Путин призвал потреблять низкоградусный алкоголь Президент России Владимир Путин отметил в ходе большой пресс-конференции, что уровень потребления алкоголя в стране снижается, и жёстких мер в данном аспекте принимать не нужно.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына Родителей в Волгограде подозревают в избиении своего 6-летнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Политика Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.

Политика Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Цакунов Бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по уголовному делу о мошенничестве, обвиняемым в рамках которого проходит основатель фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

Происшествия Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.

Шоу-бизнес Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.

Происшествия Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.