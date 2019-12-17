Экономика

РосбалтРосбалтВ России предложили ужесточить выдачу ипотеки

Центробанк РФ вынес на общественное обсуждение меры для сбалансированного развития ипотечного кредитования, в рамках которых предлагает ужесточить для кредитных организаций выдачу ипотеки и ослабить их интерес к выдаче ипотеки чрезмерно закредитованным заемщикам.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости17 декабря в 09:03

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Лёгких кредитов не будет. Кому не дадут ипотеку

Life.ruвчера в 23:40

В 2020 году ужесточатся условия выдачи ипотеки

Сибдомвчера в 23:21

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК17 декабря в 10:11

Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

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Московский Комсомолец17 декабря в 13:33

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъ17 декабря в 14:52

Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование

ТАССвчера в 13:07
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Политика

Путин: Россия не собирается «закрывать» интернет

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Политика

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Аргументы и Факты 06:41
Политика

Путин: новая пенсионная реформа не готовится

Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается.
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Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru 04:57
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
Вести.Ru вчера в 10:22
Политика

Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Известия 07:19
Общество

Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ

Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
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Политика

Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:02
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Газета.Ru вчера в 23:35
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Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM 00:26
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

Путин высказался о развитии транспортной инфраструктуры на Ямале

Жители Ямала обеспокоены развитием транспортной инфраструктуры, в частности мостом через Обь.
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Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Политика

Путин призвал потреблять низкоградусный алкоголь

Президент России Владимир Путин отметил в ходе большой пресс-конференции, что уровень потребления алкоголя в стране снижается, и жёстких мер в данном аспекте принимать не нужно.
SM News 07:21
Единоборства

Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
ГЛАС.RU 02:30
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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Космос

На Южном Урале обещают создать многоразовую ракету за восемь лет

Восемь лет потребуется южноуральским специалистам для разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».
Красная весна 17 декабря в 13:01
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

Родителей в Волгограде подозревают в избиении своего 6-летнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 07:11
Политика

Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:15
Политика

Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу

Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Цакунов

Бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по уголовному делу о мошенничестве, обвиняемым в рамках которого проходит основатель фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 06:57
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Lenta.ru 05:24
Здоровье

Инфаркты и инсульты обойдутся нижегородской казне в треть миллиарда

На лечение и профилактику сердечно-сосудистых в 2020 году из средств федерального бюджета будет направлено 335 миллионов рублей.
Newsroom24 16 декабря в 13:00
Происшествия

Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова

В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.
ТАСС 06:53
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
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Происшествия

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Политика

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
ТАСС 06:53
Политика

Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
RT на русском 06:13
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