с чего всё началось

С июля следующего года российские банки будут более внимательно выдавать кредиты по ипотеке лицам, которые и уже имеют немало кредитов. Таким образом, ЦБ планирует ограничить банки в выдаче закредитованным россиянам денежные средства по ипотеке.

Технологии В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.

Общество Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду подписал указ "Об изменении рабочего времени", предполагающий в 2019 году перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, сообщает правительство региона.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Политика Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.

Космос Световой парус выровняли в ускоряющем лазерном луче Физики создали маленький световой парус из дифракционных решеток, который самостоятельно смещается к центру ускоряющего лазерного луча.

Кино Три российских фильма претендуют на «Оскар» Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.

Политика «Нафтогаз» рассчитывает продолжить переговоры по транзиту газа В Киеве рассчитывают возобновить переговоры по транзиту российского газа весной 2020 года, если новый контракт не удастся подписать до 31 декабря.

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4 Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Технологии «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.