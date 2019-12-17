Экономика

YakutiaMedia.ruYakutiaMedia.ruВыдачу ипотеки в России ужесточат

С июля следующего года российские банки будут более внимательно выдавать кредиты по ипотеке лицам, которые и уже имеют немало кредитов. Таким образом, ЦБ планирует ограничить банки в выдаче закредитованным россиянам денежные средства по ипотеке.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
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