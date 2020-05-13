Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

с чего всё началось

Подоходный налог (НДФЛ) для россиян предлагают сократить до 6,5%, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на российском рынке труда. С такой инициативой выступил глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин, пишет РИА Новости.

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