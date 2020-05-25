Экономика

РЕН ТВРЕН ТВШтрафы за неуплату ЖКХ планируют вернуть раньше срока

Штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ могут вернуть раньше срока.
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с чего всё началось

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Госдума и Минэнерго предлагают сократить срок моратория на штрафы за задержку оплаты ЖКХ

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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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