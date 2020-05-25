Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

с чего всё началось

Штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ могут вернуть раньше срока.

Штрафы за неуплату ЖКХ планируют вернуть раньше срока

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