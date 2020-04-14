Экономика
Деловое.ТВВ России предложили вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали ввести в стране продуктовые карточки. Их предлагается раздавать гражданам с низкими доходами.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБК14 апреля в 11:56
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