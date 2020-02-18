Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
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В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

RT на русском03:03

Российские мебельщики требуют запретить закупки иностранной мебели для госнужд

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Российским чиновникам хотят запретить закупать иностранную мебель

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Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
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