Экономика
RT на русскомВ России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
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Российские мебельщики попросили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
Будущее России. Национальные проекты02:53
Российские мебельщики просят возобновить запрет на закупку иностранной мебели для госнужд
Великий Новгород.ру03:00
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