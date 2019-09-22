Экономика
RT на русскомВ России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").Российская газета02:22
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Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
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Газета.Ru 09:39
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Гаджеты
Новый iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность
Специалисты из iFixit наконец добрались до iPhone 11 Pro Max и разобрали его.
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Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей
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Кино
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21 сентября умер американский актер Арон Айзенберг, исполнивший роль Нога в телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Актер скончался на 51 году жизни, сообщает Fox News.
Культуромания 09:49
Политика
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Политика
Помпео отказался раскрывать содержание разговора Трампа и Зеленского
В пятницу, 20 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила о том, что во время телефонного разговора американский президент "примерно восемь раз" просил Зеленского оказать содействие расследованию, связанному с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и его сыном.
Pravda.Ru 10:48
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Единоборства
Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико
Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.
DixiNews 06:22
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Экономика
Из-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19 сентября в 19:16
Экономика
Порошенко отрицает свою причастность к схеме «Роттердам+»
Скандальная схема закупки угля «Роттердам+» подвергается резкой критике со стороны украинских специалистов в энергетической сфере, которые небезосновательно полагают, что в ней заложена существенная коррупционная составляющая.
Украина.ру 05:09
Футбол
Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 10:52
Здоровье
В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главврача центральной районной больницы вышли сотни человек
В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек.
Эхо Москвы 00:03
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
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Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
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Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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Со вторника москвичей ждет ясная погода
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Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Армия и оружие
СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу
В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.
RT на русском 19 сентября в 12:48
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Происшествия
Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
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Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса
News.ru вчера в 13:33
Единоборства
Абдулрашид Садулаев в четвёртый раз стал чемпионом мира
РИА Дагестан 10:40