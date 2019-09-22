Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России предлагают ввести индекс производства самогона

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

Ученые предложили ввести Индекс самогона

В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").
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В России предлагают ввести индекс производства самогона

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