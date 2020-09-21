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Татар-информ
Татар-информ

В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

В РФ может появиться новый вид льготной ипотеки. Кредиты для детей-сирот, воспользовавшихся жилищными сертификатами, предложили выдавать под 2–6%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Депутат: не все дети-сироты могут позволить себе льготную ипотеку

РИА Новости03:24
РЕН ТВ

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

РЕН ТВ18:11
ТАСС

«Известия»: в России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

ТАСС19:22
Телеканал 360°

В России могут ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Телеканал 360°20:58
News.ru

Выпускникам детдомов могут предложить льготную ипотеку

News.ru18:00
URA.Ru

В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки

URA.Ru17:18
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Известия17:01

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда
Известия18:43
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Старший сын Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии

По сообщению портала «Sputnik Беларусь», старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко заявил, что его не пугают акции протеста.
RuNews24.ruвчера в 11:39
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Путин распорядился ускорить поставку вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Как пояснил Путин, принципиальное решение о том, что братская соседняя Белоруссия станет одной из первых стран, которым Россия организует поставки своей вакцины от COVID-19, было принято ранее, а теперь необходимо конкретизировать сроки его реализации, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда03:20
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Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM00:07
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