Путин распорядился ускорить поставку вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Как пояснил Путин, принципиальное решение о том, что братская соседняя Белоруссия станет одной из первых стран, которым Россия организует поставки своей вакцины от COVID-19, было принято ранее, а теперь необходимо конкретизировать сроки его реализации, сообщает РИА Новости.