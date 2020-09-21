В РФ может появиться новый вид льготной ипотеки. Кредиты для детей-сирот, воспользовавшихся жилищными сертификатами, предложили выдавать под 2–6%.

С чего всё началось Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине. Известия 17:01