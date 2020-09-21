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Татар-информ
Татар-информ

В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

В РФ может появиться новый вид льготной ипотеки. Кредиты для детей-сирот, воспользовавшихся жилищными сертификатами, предложили выдавать под 2–6%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

В России могут ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Телеканал 360°20:58
ТАСС

«Известия»: в России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

ТАСС19:22
URA.Ru

В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки

URA.Ru17:18
ФедералПресс

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

ФедералПресс18:02
News.ru

Выпускникам детдомов могут предложить льготную ипотеку

News.ru18:00
РЕН ТВ

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

РЕН ТВ18:11
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Известия17:01

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
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Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости02:38

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
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