В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот
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В РФ может появиться новый вид льготной ипотеки. Кредиты для детей-сирот, воспользовавшихся жилищными сертификатами, предложили выдавать под 2–6%.В источнике
С чего всё началось
Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот
В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
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