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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Уточняется, что почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда». Подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты

РБК21:58
РЕН ТВ

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВ22:00
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42

Бывший красноярский кинотеатр «Родина» вернется к показу фильмов

Обещают уникальные документальные фильмы, снятые в том числе и красноярскими кинематографистами, а также мультфильмы и популярные советские ленты, вошедшие в сокровищницу мирового кинематографа.
Наш Красноярский крайвчера в 08:56

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
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