В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
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Минимальный размер часовой ставки может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда». Такое предложение выдвинули со стороны правительства, сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).В источнике
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В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
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