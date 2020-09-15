Минимальный размер часовой ставки может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда». Такое предложение выдвинули со стороны правительства, сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

С чего всё началось Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия». Известия 17:01