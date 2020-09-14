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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Уточняется, что почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работников с почасовой оплатой труда». Подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

РИА Новости23:23
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
РЕН ТВ

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВ22:00
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

Условием для получения соцвыплат медиками может стать вакцинация

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выступил с предложением о том, чтобы рассмотреть возможность введения материальных санкций для медицинских работников, которые отказываются от прохождения вакцинации.
RuNews24.ruвчера в 08:23
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom объединяются

Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom подписали соглашение о намерении объединить технологии и абонентскую базу по бизнес-модели разделения расходов и доходов, говорится в сообщении Danycom.Mobile.
ПРАЙМвчера в 05:46

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфаксвчера в 03:17
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