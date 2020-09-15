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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России предложили ввести почасовой МРОТ

Газета.Ru03:02
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
РЕН ТВ

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВ22:00
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

РИА Новости23:23
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
Ведомости00:41
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Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев

Глава российского Минздрава Михаил Муршако заявил, что в рамках пострегистрационных испытаний отечественной вакцины от коронавируса привиты более 300 человек У 14% из них возникают жалобы на слабость и боли в мышцах.
Известия03:02

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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В США признали отсутствие доказательств сговора России с талибами

Командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи заявил о признании отсутствия доказательств сговора российской стороны с террористической группировкой «Талибан»*.
Общественная служба новостей00:23
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».
Ведомости17:13
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