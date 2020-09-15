Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

РИА Новости23:23
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
РЕН ТВ

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВ22:00
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

Генсек ООН призвал сделать все возможное для сохранения СВПД

Государствам необходимо сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе – договоренность стала триумфом многосторонней дипломатии, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН призвал сделать все возможное для сохранения СВПД
РИА Новости02:30

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUMвчера в 01:41
61

«Зенит» вернулся на первое место: итоги 7-го тура РПЛ

"Спартак" уступил ЦСКА в столичном дерби, "Сочи" пролидировал один день, но в итоге на первое место вернулся чемпион "Зенит", "Локомотив" продолжил серию неудач, а встреча "Ротор" - "Краснодар" была отменена из-за коронавируса.
Газета.Ru02:05

Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
23

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
377

В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
8

Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
3