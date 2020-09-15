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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предложили ввести почасовой МРОТ

В США федеральная минимальная ставка оплаты часа труда составляет $7,25 (545 рублей). В России почасовой МРОТ необходим тем, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких граждан немного, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Эксперты оценили предложение властей о введении почасовой оплаты

РБК07:59
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

РИА Новости23:23
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Газета.Ru

Минтруд оценил идею введения минимальной часовой ставки

Газета.Ru03:54

В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов

Казахстанский боец смешанных единоборств (МАА) Куат Хамитов (Найман) доставлен в полицию Алма-Аты за призывы к массовым беспорядкам, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов
РИА Новости02:59
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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АВВ установил систему электродвижения Azipod на новый паром Wasaline

Как отмечается, в сообщении пресс-службы АВВ, установка системы Azipod на борт парома была выполнена за одну неделю, а благодаря эффективности работы системы, экономия времени эксплуатации судна составит до четырех дней в год.
PortNews01:19

Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

Защитник «Зенита» Круговой принял мяч пятой точкой. Евсеев отреагировал

Защитник «Зенита» Данил Круговой оригинальным образом обработал мяч во время матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1). В начале второго тайма футболисты гостей попытались выдвинуться в атаку, однако один из них отдал неудачный длинный пас.
Чемпионат08:37

Генетики научились превращать самцов в «суррогатных отцов»

Генетики и ветеринары из США с помощью редактирования генов создали стерильных животных, которые могут быть «суррогатными отцами» и давать потомство от самцов-производителей с улучшенными характеристиками.
Телеканал RTVI02:21