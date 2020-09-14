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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую зарплату

Правительство России предложило ввести в стране минимальную зарплату в час. Пункт об обсуждении этого вопроса включен в предложения к проекту Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Об этом во вторник, 15 сентября, пишет газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
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Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую зарплату

Lenta.ru19:13
Вечерняя Москва

Введение почасовой минимальной зарплаты обсудят в России

Вечерняя Москва18:35
News.ru

Почасовой МРОТ может появиться в России

News.ru18:05
Online47.ru

В России могут ввести почасовой МРОТ

Online47.ru17:38
РЕН ТВ

В России предложили ввести минимальную зарплату в час

РЕН ТВ17:26
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
5

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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Молодые холмчане похитили мужчину

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, молодые люди заманили 39-летнего местного жителя домой, избили его, не менее трёх раз ударили его в область бедра.
АСТВвчера в 06:14

Координационный совет назвал численность белорусской оппозиции

Публичной позицией для белорусской оппозиции, которую транслирует координационный совет, стало «прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы».
ИА Красная Весна17:37
7

Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58

Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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Южная Осетия открыла границы с Россией

«С 00:00 15 сентября 2020 года отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Южная Осетия и возобновляется пересечение государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме», — говорится в сообщении.
АБН18:14