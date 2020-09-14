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Известия
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляют сторону работников в РТК). Минимальные ставки за час уже применяются во многих развитых странах.В источнике
С чего всё началось
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки». Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

В России могут установить минимальную зарплату в час

Телеканал 360°20:18
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату

Lenta.ru19:13
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01
News.ru

Почасовой МРОТ может появиться в России

News.ru18:05
РЕН ТВ

В России предложили ввести минимальную зарплату в час

РЕН ТВ17:26
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52

Лавров прокомментировал RTVI версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку работе омских врачей и пилота самолета, пишет rtvi.com Глава МИД РФ подробно прокомментировал отравление Навального в интервью RTVI.
Актуальные Новостивчера в 14:09
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 11:03
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22