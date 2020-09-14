Вечерняя Москва 10

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляют сторону работников в РТК). Минимальные ставки за час уже применяются во многих развитых странах.