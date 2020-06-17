Общество
RT на русскомВ России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
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с чего всё началось
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.RT на русскомвчера в 23:00
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