Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.

с чего всё началось

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

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