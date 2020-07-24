Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 343

Космос В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая Адам Миллер из Северо-Западного университета говорит, что уникальность объекта, обнаруженного в созвездии Дракона, состоит в том, что ее предваряла мощнейшая вспышка ультрафиолетового излучения. 1

Футбол Пять футболистов покинули ФК «Рубин» Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 4

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ. 5

Культура Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует на ВДНХ 2 августа Москвичей и гостей столицы приглашают на ВДНХ послушать живые концерты в рамках проекта «Музыка на крыше», он начнется на крыше павильона «Рабочий и колхозница» 2 августа, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ. 2

Авто Haval представил свой новый кроссовер По своим размерам кроссовер является одноклассником Haval F7, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 1,4K

Общество ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. 890

Общество Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток По решению суда, оппозиционер проведет под арестом 7 суток. Данная информация поступила от его адвоката Алексея Бушмакова. 795

Происшествия В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 179 Девять пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, количество смертельных случаев составило 179, сообщили в региональном оперштабе. 793

Гаджеты Почему смартфон быстро разряжается? Четыре причины Смартфоны с аккумулятором на 4000-5000 мАч становятся новым стандартом рынка - скоро будет сложно встретить аппарат на Android, который имел бы батарею меньшей емкости.

Армия и оружие ЛНР призвала украинских солдат не выполнять приказы на обстрелы Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины на обстрелы территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 5

Общество Мясников сообщил, как побороть бессонницу Москва, 24 июля 2020, 01:29 — REGNUM Употребление в пищу небольшого количества сладостей перед сном поможет справиться с проблемой засыпания, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. 4