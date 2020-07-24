В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Смотрите также
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Китай впервые запустил аппарат для исследования Марса
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Член Совфеда Александров находится в тяжелом состоянии в больнице
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Член Совфеда Александров находится в тяжелом состоянии в больнице
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Массовая драка в Москве попала на видео
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.В источнике
С чего всё началось
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии