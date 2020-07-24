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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
РБК

В Общественной палате предложили новый сбор с продаж табака и алкоголя

РБК03:56
URA.Ru

«Трезвая Россия» предложила новый сбор с продаж алкоголя и табака

URA.Ru23:56
Известия

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия00:19
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости00:18
РЕН ТВ

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РЕН ТВ00:11
Газета.Ru

В России может появиться новый сбор с продаж алкоголя и табака

Газета.Ru02:24
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23:05
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Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана", - сказано в сообщении.
Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
РИА Новости03:55
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Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»

Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразила тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то, что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России.
РБК спорт02:51
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РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
RT на русском21 июля в 04:34
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Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизируется, власти постепенно снимают запреты, но важно продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов.
РИА Новости03:02
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное деловчера в 04:40
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