Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»

Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразила тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то, что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России.