Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:05

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В России захотели ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Online47.ruвчера в 23:39

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости00:18

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РЕН ТВ00:11

«Трезвая Россия» предложила новый сбор с продаж алкоголя и табака

URA.Ruвчера в 23:56

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия00:19

В России предложили ввести сбор с продаж алкоголя и табака в пользу здравоохранения

Реальное времявчера в 23:16

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русскомвчера в 23:05
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Политика

Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ вчера в 03:44
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
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Авто

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

Автоновости дня вчера в 17:05
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Политика

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 22:18
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Происшествия

В Казахстане толпа попыталась линчевать похитителя 5-летней девочки

В городе Сатпаев Карагандинской области Казахстана (в 549 км от областного центра) толпа попыталась устроить самосуд над подозреваемым в похищении пятилетней девочки, сообщает Ratel.kz.
Фергана вчера в 20:38
Здоровье

Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма

Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе, сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:59
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
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Общество

Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов

АиФ Пенза вчера в 09:01
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 22 июля в 06:23
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Происшествия

В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах

РИА Новости вчера в 03:23
Общество

В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса

REGNUM 00:42
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Общество

Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах

Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 вчера в 09:15
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Здоровье

Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:05
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
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Политика

РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда

Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
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Армия и оружие

Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных

Издание пишет, что в последние месяцы немецкие военные обменивались через телеграм-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим.
Взгляд.ру вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
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Политика

Трамп отменил республиканский съезд во Флориде из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание не проводить в августе съезд республиканской партии во Флориде из-за резкого роста числа случаев коронавируса в штате.
Российская газета вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок

Ивлеева решила рассказать, как именно она добилась таких результатов. Звезда придерживалась определенного питания.
Вокруг ТВ вчера в 03:51
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости 22 июля в 18:11
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Авто

Россиянам возместят 60% затрат при переводе автомобиля на газ

Гражданам России Государство компенсирует 60% от цены установки газового оборудования на машину.
Лезги газет вчера в 07:44
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Володин отметил, что, к примеру, начинающий учитель зарабатывает всего 18 000 рублей, поэтому говорить о «средней зарплате» в 40 000 в данном случае не совсем верно.
Evo-rus.com вчера в 06:47
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Кино

Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон

Игромания.ру вчера в 18:32
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Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

Известия вчера в 20:40
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Футбол

«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов

Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс вчера в 06:25
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