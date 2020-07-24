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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Lenta.ru09:58
Комсомольская правда

В «Трезвой России» предложили ввести новый налог на табак и алкоголь

Комсомольская правда01:18
URA.Ru

«Трезвая Россия» предложила новый сбор с продаж алкоголя и табака

URA.Ru23:56
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости00:18
РЕН ТВ

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РЕН ТВ00:11
Известия

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия00:19
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23:05

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Газета.Ru09:24
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В Калининграде открывается фестиваль кинопремьер «Балтийские дебюты»

Фестиваль кинопремьер "Балтийские дебюты" открывается в пятницу в Калининграде, сама конкурсная программа пройдет в онлайн-формате на платформе IVI в связи с ограничениями из-за коронавируса.
РИА Новости09:12

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом о том, что методика энергокорректировок ЕС, применяемая в антидемпинговых расследованиях, нарушает правила организации, свидетельствует документ ВТО, размещённый на его официальном сайте.
РИА Новости10:28

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК22 июля в 09:53
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Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony

Издание отмечает, что ранее Япония показывала себя как менее ёмкий рынок консольных видеоигр, в отличие от рынков ЕС и США, поскольку в этой стране лучше продаются игры для мобильных платформ. https: / / twitter.com / PlayStation_jp / status / 1285801898054844416 Релиз Ghost Of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года, разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions.
REGNUM22 июля в 16:46

В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости06:49
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве заменили голову

Новую голову приставили памятнику советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве, 24 июля сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна09:56
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