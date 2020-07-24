Экономика

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Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает RT.
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:05

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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русскомвчера в 23:05

Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт

Комсомольская правда10:53

Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Lenta.ru09:58

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия00:19

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости00:18

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РЕН ТВ00:11

В Минфине ответили, введут ли сбор с продаж алкоголя и сигарет

URA.Ru11:03
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Финансы

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ вчера в 08:15
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Общество

ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля

Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
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Автоспорт

«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при

"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53
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Политика

В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН вчера в 15:29
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Футбол

Глава РФС Дюков призвал «Зенит» и «Спартак» успокоиться

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением об отношениях «Зенита» и «Спартака».
ProstoProSport 10:23
Общество

Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
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Общество

В Калининграде кафе и рестораны открываются с 25 июля

Новый Калининград С 25 июля в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах возобновляют работу кафе и рестораны.
Новый Калининград.Ru 11:17
Космос

«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС: фото

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он доставит груз для экипажа МКС.
Mockva.ru вчера в 11:00
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Здоровье

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании

Россия разрешит въезд гражданам Великобритании, Турции и Танзании, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 11:10
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Футбол

«Зенит» договорился о переходе Деяна Ловрена за 12 миллионов евро

Петербургский дневник 09:35
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Известия 08:41
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Гаджеты

Samsung готовит три модели смартфонов семейства Galaxy S21

Ресурс SamMobile обнародовал информацию о будущих флагманских смартфонах семейства Samsung Galaxy S21, которые придут на смену аппаратам Galaxy S20, показанным на изображениях.
3DNews 08:54
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
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Политика

Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
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Политика

Захарова пообещала укреплять сотрудничество с Китаем после слов Помпео

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РЕН ТВ 11:19
Политика

Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово

Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову.
ТАСС 10:50
Футбол

Президент РФС высказался о ситуации с внесением изменений в устав РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слухи о внесении изменений в устав Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 09:30
Экономика

Банк России выступил против идеи страховать нефть

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть.
Lenta.ru 09:16
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Происшествия

Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
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Общество

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
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Путешествия

Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

Эхо Москвы 10:31
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Общество

В ПФР рассказали про доплату к пенсии почти 3 000 рублей

Доплата может быть прибавлена как к сумме страховой пенсии, так и к пенсии по инвалидности.
Газета Кемерова 03:36
Общество

У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей

В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 22 июля в 09:16
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
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Общество

В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта

На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха.
Актуальные Новости 05:04
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Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса

Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
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Общество

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого

Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:33
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