Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

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Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает RT.

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

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