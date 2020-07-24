Экономика
ИзвестияВ России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает RT.
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Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:05
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Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт
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